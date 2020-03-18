تخلصي من وزنك الزائد بدون حرمان

2020/03/18 | 04:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اقترب الصيف وتشعرين باكتساب المزيد من الكيلوجرامات طول الشتاء يمكنك برجيم بسيط حرق الدهون فى 5 أيام فقط..إليك خطة الريجيم : وجبة الفطور يوميًا: كوب عصير جريب فروت بعد ساعة بيضة مسلوقة اليوم الأول: الغداء: علبة تونه + قطعة جبن قريش العشاء: طبق سوتيه + شريحتان من اللحم […]

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