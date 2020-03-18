اعتقادات خاطئة شائعة عن البشرة الدهنية

2020/03/18 | 04:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تتمتع الكثيرات بالبشرة الدهنية وهذا يعني مواجهة بعض المشاكل مثل حب الشباب ومختلف انواع الشوائب في حال عدم العناية بها.وفي المقابل تنتشر العديد من الاعتقادات الخاطئة عن هذا نوع البشرة هذا بحسب (مجلة لها).الاعتقاد الأول: تساعد أشعة الشمس على تجفيف البثور.ولهذا تتوجه بعض النساء إلى التسمير الصناعي.الحقيقة: لا […]

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