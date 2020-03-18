2020/03/18 | 04:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتتأثر البلاد بمنخض جوي له تأثيرات شبه قطبية، حيث تشهد مناطق العراق أمطارًا غزيرة وسماءً مبلدة مع عواصف رعدية.

تتأثر البلاد بمنخفض شبه قطبي لتشهد موجة أمطار غزيرة جدًا

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في تدوينة له، إن "المنخفض يتمركز شرق البحر المتوسط ليعمل على فعالية جيدة لمنخفض البحر الأحمر السطحي، وقد بدأ تأثير مساء الثلاثاء 17 آذار/مارس، على المناطق الغربية من البلاد ويشمل باقي المناطق، وينتهي تدريجيًا بعد ظهر الأربعاء 18 آذار/مارس".

وأضاف، أن "المنطقة الشمالية ستشهد أمطارًا غزيرة جدًا، بفعل المنخفض، وأمطارًا مابين المتوسطة والغزيرة أحيانًا، رعدية على فترات، في المنطقة الوسطى والفرات الأوسط ، وكذلك في جنوب العراق ومناطقه الشرقية".

وطمأن المتنبئ الجوي، أن الأمطار طبيعية، لكن غزارتها ستكون شديدة في المناطق الشمالية، وسترافقها عواصف رعدية، مشيرًا إلى أن الأمطار ستشمل جميع المناطق وتنتهي تدريجيًا عند الصباح في المناطق الغربية ثم المناطق الداخلية عند الظهر، وفي المناطق الشرقية عند عصر الأربعاء.

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