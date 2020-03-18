بوراك يطل على متابعيه بوجه عابس

2020/03/18 | 05:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أطل الشيف بوراك التركي على متابعيه بفيديو نشره على صفحته الخاصة على تطبيق إنستغرام وهو عابس.وعلق بوراك على الفيديو كاتباً: “أتعتقدون هكذا أجمل؟” وأثار هذا الفيديو صدمة المتابعين إذ اشتهر بوراك بنشر كل فيديوهاته مع ابسامته إذ تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب اختفاء ابتسامته الشهيرة.واعتقد الكثيرون أن الشيف […]

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