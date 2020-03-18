هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق الطعام؟

2020/03/18 | 05:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /الجهد الذي تبذله الجهات المعنية بالصحة العامة على مستوى العالم، لا يقتصر على التوصل إلى عقار يعالج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي يزداد عددها يومًا بعد يوم، بل تبحث أيضًا عن مدى إمكانية الإصابة بهذا المرض الغامض عن طريق بعض العادات التي نقوم بها بشكل يومي، ولا سيما تناول الوجبات السريعة.في التقرير […]

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