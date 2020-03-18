جهاز جديد للكشف عن كورونا بثلاث ساعات

2020/03/18 | 06:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حصلت شركة “روشي هولندغ إيه جي” على موافقة عاجلة من الحكومة الأمريكية لإجراء اختبار آلي جديد للكشف عن فيروس كورونا.فبحسب الشركة فإن جهازها الجديد سيساعد في رصد الإصابة بفيروس كورونا قبل بدأ ظهور أعراضه، وتسريع القدرة على اختبار المرض بنحو 10 مرات بحسب (سبوتنيك).وأشارت الشركة إلى وجود نسختين من الاختبار الأولى […]

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