فنان مصري ينشر وثائق تثبت نسبه للنبي محمد

2020/03/18 | 06:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر الفنان المصري حسام داغر، وثائق تثبت أن نسبه يعود للنبي محمد، حيث جرى اعتماد أوراق انتسابه في نقابة السادة الأشراف مع والدته وإخوته.وكتب داغر، وفق ما نقلته (نورت) تعليقًا على المستندات التي نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك): “يا رب لك الحمد حمدًا جزيلاً، اعتماد أوراق انتسابي وليا الشرف […]

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