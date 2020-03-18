5 عادات صحية يجب القيام بها فى الصباح

2020/03/18 | 07:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عادات كثيرة يقوم بها الكثير منا صباحا إعتقادا ان ذلك أفضل لصحتهم لكن فى المقابل حدد موقع برايت العادات التى يجب أن نفعلها ليلًا لجعل صباحنا أكثر إشراقًا وأفضل بحسب (صدى البلد).1- النوم وانت جائعة إذا لم تأكل بضع ساعات قبل النوم ، فلن تنام جيدًا فغالبًا ما يسبب الجوع الأرق ، وإذا […]

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