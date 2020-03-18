كيف تصرفت دنيا بطمة بعد قرار حبس شقيقتها؟

2020/03/18 | 07:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أبدت دنيا بطمة أول رد فعل لها بعد قرار حبس شقيقتها ابتسام الذي أصدرته المحكمة مسببة حالة من الارتباك والصدمة بين عشاق النجمة المغربية المتورطة أيضاً في نفس القضية الخاصة بحساب (حمزة مون بيبي) على انستقرام، وذلك لإتهام مديريه بفضح وابتزاز المشاهير بمساعدتها وشقيقتها.ونشرت دنيا بطمة، بحسب (ليالينا) صورة عبر خاصية (الستوري) عبر […]

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