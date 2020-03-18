18 مليون ايران خضعوا لفحص كورونا

2020/03/18 | 08:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن علي رضا رئيسي، المسؤول بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، أن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا حتى الآن في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيسي في تصريح صحفي، إن نحو 18 مليونا و300 ألف شخص شاركوا في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من ضمنهم 13 مليونا عن طريق الوحدات الصحية و 5 ملايين عن طريق الموقع الإلكتروني salamat.gov.ir.

وأوضح أن هذا الإجراء نفذ في 37 ألف مركز صحي في أنحاء البلاد، وأن من بين 45 ألفا أحيلوا إلى الطبيب، كان نحو 29 ألفا منهم بحاجة إلى الاستراحة في المنزل، ومن بين 4500 شخص أحيلوا إلى المستشفى تم إبقاء 2200 منهم، فيما تمت معالجة البقية ميدانيا.

يذكر أن أحدث إحصائية حول فيروس كورونا المستجد في إيران حتى ظهر الثلاثاء تشير وفقا لتصريح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إلى إصابة 16 ألفا و169 وتعافي 5 آلاف و389، ووفاة 988 شخصا.

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