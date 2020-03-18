تركيا ترسل شحنة مساعدات طبية الى ايران لمكافحة كورونا

2020/03/18 | 08:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السفارة التركية في طهران بان تركيا ارسلت شحنة مساعدات طبية الى ايران لدعمها في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وكتبت السفارة التركية في تغريدة لها في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: انه وفقا للاتفاق المبرم بين وزارة الصحة التركية والسفير الايراني في انقرة لمكافحة فيروس “كوفيد-19” فقد تم ارسال معدات طبية الى […]

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