عزم امريكي كندي على اغلاق الحدود بينهما

2020/03/18 | 08:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام كندية، ان بلادها والولايات المتحدة تعتزمان إغلاق الحدود بينهما.واضافت الوسائل، ان “الدولتين ستغلقان الحدود بينهما امام السفر غير الضروري”.يشار الى ان هناك ارتفاع في الاصابات بفايروس كورونا في الدولتين.

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