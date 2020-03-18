2020/03/18 | 08:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيهود : ترشيح /الزرفي/ امر واقع نتيجة الخلافات وانعدام الثقة بين الكتل الشيعية التي تعيش في دوامة منذ استقالة الحكومة ولحد الان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 08:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصيهود : ترشيح /الزرفي/ امر واقع نتيجة الخلافات وانعدام الثقة بين الكتل الشيعية التي تعيش في دوامة منذ استقالة الحكومة ولحد الان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصيهود : ترشيح /الزرفي/ امر واقع نتيجة الخلافات وانعدام الثقة بين الكتل الشيعية التي تعيش في دوامة منذ استقالة الحكومة ولحد الان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).