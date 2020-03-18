الأمم المتحدة تعلن موقفها من تكليف الزرفي لرئاسة حكومة العراق

2020/03/18 | 08:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامم المتحدة عن موقفها تجاه تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية.

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