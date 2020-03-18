تونس تفرض حظر التجوال 15 يوما

2020/03/18 | 08:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، بدء العمل بقرار حظر التجوال اعتباراً من السادسة صباحا ليوم الأربعاء، ولمدة 15 يوماً، وذلك في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا.وقال الرئيس سعيد في بيان وجهه مساء الثلاثاء إلى الشعب التونسي عبر القناة الرسمية إنه اصدر أمراً للقوات المسلحة والأمن للقيام بدوريات مشتركة داخل البلاد لتطبيق هذا […]

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