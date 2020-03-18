مطار بلا مغادرين ولا قادمين

2020/03/18 | 08:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصبح مطار الملكة علياء دون من دون مغادرين أو قادمين وذلك استجابة لقرار الحكومة بوقف الرحلات الجوية لوقف انتشار وتفشي فيروس كورونا.وكان الأردن قرر اغلاق جميع المنافذ الحدودية ، والأجواء الجوية ، في اطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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