كورونا يوقف تصوير الهيبة 4

2020/03/18 | 08:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /دعت النقابات الفنية في لبنان المنتجين والفنانين الالتزام بتوصيات ومقررات مجلس الوزراء، لاسيما ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية وبيان مجلس الدفاع الأعلى من ضرورة التعبئة العامة، بكل ما يصدر عن الهيئات الصحية والرسمية لمواجهة المخاطر الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ما صدر عن وزيري الثقافة والبيئة بكل ما يتعلق بالتجمعات والحفلات، […]

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