خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري

2020/03/18 | 08:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لعل من أبرز الأغاني التي لا تنسى للفنانة اللبنانية نوال الزغبي هي الدويتو الذي قامت بغنائه مع مواطنها الفنان وائل كفوري في بداياتها “مين حبيبي أنا” التي صدرت عام 1995.وحققت الأغنية نجاحا كبيرا استمر إلى يومنا هذا، لكن مع الانتشار الكبير بدأت المشاكل الحقيقة بين وائل كفوري ونوال الزغبي لأسباب عديدة أهمها أنّ […]

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