العتبة الحسينية ترجح احتمالية استخدام اسلحة محرمة بقصف مطار كربلاء

2020/03/18 | 08:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية، انها تتواصل مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بايلوجية او جرثومية او كيمياوية استخدمها الامريكان في حادث قصف مطار كربلاء الدولي.

وقالت العتبة في بيان إن "الامانة العامة لها وشركة طيبة كربلاء وهي الشركة العاملة في المطار تواصلتا مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية للكشف عن احتمالية وجود اسلحة بايلوجية او جرثومية او كيمياوية مستخدمة في حادث قصف مطار كربلاء الدولي وما يدعى خلاف ذلك عار عن الصحة".

وبعثت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بخصوص القصف الأميركيّ على القوات العراقيّة الأخير.

وفجر الجمعة، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، شن الولايات المتحدة قصفا جويا طال 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل فضلاً عن مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء، ما أدى لمقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني.

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