رئيس سابق لريال مدريد يدخل العناية المركزة بسبب كورونا

2020/03/18 | 08:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن السلطات الطبية المحلية وافقت على دخول الرئيس السابق لريال مدريد، لورينزو سانز، إلى وحدة “العناية المركزة”، بعد تشخيص حالته بـ”الخطيرة”، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن صحيفة “إديال دو غراندا” أنه تم إدخال الرئيس السابق لريال مدريد إلى مستشفى العاصمة الإسبانية، يوم الثلاثاء، بعد […]

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