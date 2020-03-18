قيادي بالديمقراطي الكوردستاني يفرض على نفسه الحجر الصحي

2020/03/18 | 08:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس قيادة كركوك – گـرمیان في الحزب الديمقراطي الكوردستاني كمال كركوكي، عن اخضاع نفسه للحجر الصحي بعد عودته من احدى دول الخارج الى اقليم كوردستان.

وقال كركوكي في بيان انه "في الـ15 من شهر آذار الجاري عاد الى اقليم كوردستان وخضع في المطار الى فحص درجة الحرارة، وظهرت النتائج جدا طبيعية".

واضاف انه "مع هذا ارى من الافضل ان اطبق التعليمات بحذافيرها لذا ذهبت للحجر".

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