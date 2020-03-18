اصابة ٥١ حالة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

2020/03/18 | 08:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة التركية، اصابة ٥١ حالة جديدة بفيروس كورونا.وبهذه الاصابات الجديدة يرتفع العدد الى ٩٨ حالة.

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