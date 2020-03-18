دعم بقيمة 100,000 دينار أردني للحكومة الأردنية من ‘ تويوتا’ للتصدي كورونا

2020/03/18 | 08:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قدمت “المركزية تويوتا” دعمًا ماديًا بقيمة 100,000 دينار أردني لوزارة الصحة دعمًا لجهودها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في التصدي لهذه الأزمة في الأردن والحفاظ على سلامة جميع المواطنين.

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