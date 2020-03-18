كوريا الجنوبية تسجل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/18 | 08:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية، تسجيل 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 8413 حالة حتى فجر اليوم.

وظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 100 لليوم الرابع على التوالي، بعد أن سجل 76 حالة و74 حالة و84 حالة في 15 و16 و17 من آذار الجاري.

وتم رصد 55 حالة جديدة في مدينة دايغو وإقليم كيونغ سانغ الشمالي، البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس في البلاد، حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة في مدينة دايغو بمقدار 35 حالة عن العدد المسجل يوم أمس، على خلفية حدوث عدوى جماعية في مستشفى للمسنين.

ووصل عدد الوفيات إلى 84 بزيادة 3 حالات عن العدد المسجل يوم أمس، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 139 إلى 1540 حالة.

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