مصير مؤلم للداعية “وسيم يوسف” بعد تلقيه الضربة الأخيرة

2020/03/18 | 08:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تلقى الداعية وسيم يوسف، ضربة جديدة في الإمارات، وذلك بعد عزله من إمامة جامع زايد الكبير وإلغاء برنامجه التلفزيوني.وأعلنت الإعلامية الإماراتية، بسمة الجندلي، صدور حكمًا ببراءة جميع المتهمين الذين ادعى عليهم وسيم يوسف واتهمهم بسبه وقذفه، وخاض حربًا إعلامية بسببهم.وقالت “الجندلي” في تغريدة على حسابها بتويتر: “في القضية التي رفعها وسيم شحادة […]

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