2020/03/18 | 08:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تيار الحكمة يعترض ويتحفظ على طريقة رئيس الجمهورية بتكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة الانتقالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 08:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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