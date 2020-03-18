2020/03/18 | 08:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يتفقد نقاط تفتيش بغداد ويؤكد على مساعدة الحالات الطارئة والجهات المستثناة من حظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 08:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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