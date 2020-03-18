ايران… 18 مليون شخص شاركوا في مشروع غربلة المشتبهين بكورونا

2020/03/18 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مساعد الشؤون الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي بان اكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا لغاية الان في مشروع غربلة اطلقته الوزارة لتحديد المشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد.العالم – ايران وقال رئيسي في تصريح له الثلاثاء، ان نحو 18 مليونا و 300 الف شخص شاركوا في مشروع […]

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