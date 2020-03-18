وثيقة .. وزارة الداخلية تطلق سراح الموقوفين في المحافظات العراقية كافة

2020/03/18 | 09:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتخذت وزارة الداخلية العراقية قرارا يقضي بإطلاق سراح الموقوفين في المحافظات العراقية كافة و وفق ضوابط حددتها في الكتاب ادانه، وذلك ضمن التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

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