توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الشرطة الاتحادية وحماية المنشآت

2020/03/18 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين عن توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات والقواطع التابعة لها .مشيرا الى انه سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا […]

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