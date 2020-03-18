زينب محمد عبد الرحيم - المرأة والإبداع

2020/03/18 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زينب_محمد_عبد_الرحيم كثيرا ما تتردد عبارة الإبداع تعبيرا عن العمل المتميز أو الفكرة الجديدة و المبتكرة و أيضا المتفردة ، فالإبداع في جوهره لا يوجد به ما يميز بين الرجل والمرأة أو حتى بين المراحل العمرية ولكني في واقع الأمر تعمدتُ التمييز خاصةً ونحن في شهر مارس /آذار شهر المرأة , فنجد أن نساء العالم يحتفلن بالعيد الأممي للمرأة في الثامن من آذار ،وفي السادس عشر من مارس تحتفل المرأة المصرية بعيدها والذي يحمل ذكرى ثورة ا......

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