الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - بصدد انتشار وباء كوفيد 19 المعروف بكورونا في العراق

2020/03/18 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي بعد اشهر من تفشي فايروس كورونا اعلنت منظمة الصحة العالمية ان مرض كورونا تحول الى وباء عالمي يهدد حياة كل انسان على الارض.ولحد اللحظة قتل الوباء اكثر من 7500 شخص و شخصت قرابة مائتا (200) الف اصابة بالمرض يتم معالجتهم حاليا وينتشر بسرعة كبيرة في كل مكان.من الواضح ان المصالح السياسية والمادية ومراكمة الارباح للطبقة الرأسمالية وحملات التقشف وسلب المساعدات والمكتسبات الصحية والعلاجية لحكوماتها وتعمي......

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