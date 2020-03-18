ارتفاع وفيات كورونا في الصين إلى 3237 والإصابات تتجاوز 80894 شخصا

2020/03/18 | 09:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الاربعاء، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 3237 شخصا.

كما أعلنت عن تسجيل 16 إصابة جديدة فقط خلال خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ عدد الإصابات 80894.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في بيان: "تلقينا تقارير عن 16 حالة إصابة مؤكدة جديدة في البر الرئيسي الصيني ليصل الإجمالي إلى 80881".

وذكرت اللجنة، أن " 11 شخصا توفوا بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3237 في أنحاء البلاد".

كما أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 93 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 8413.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض (كوفيد-19، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن "أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف".

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