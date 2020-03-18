مصرف الرافدين يصرف رواتب قوات امنية وحمايات الكترونيا

2020/03/18 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاربعاء عن توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اليوم انه تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات والقواطع التابعة لها .

واشار البيان الى انه سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا ومن ثم التقديم على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى التي اعلن عنها المصرف مؤخرا .

وأضاف ان المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات.

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