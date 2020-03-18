بيان من الرافدين خاص لمنتسبي الشرطة الاتحادية وحماية المنشآت

2020/03/18 | 09:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين عن توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي الشرطة الاتحادية ومديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم توزيع بطاقات الماستر […]

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