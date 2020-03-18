شاهد..تحد كبير ينتظر عدنان الزرفي في البرلمان العراقي

2020/03/18 | 09:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.03.18 - مع تعمق الأزمة السياسية في العراق، يأتي تكليف النائب عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو تكل...

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