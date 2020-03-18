اعتراض وتحفظ من الحكمة على طريقة صالح بتكليف الزرفي

2020/03/18 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ابدى المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني اعتراضه وتحفظه على طريقة رئيس الجمهورية بتكليف عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة الانتقالية .واكد المكتب في بيان على أهمية “احترام المباني الأساسية التي يقوم عليها الدستور والعملية السياسية في العراق ، والالتزام بما يعزز التلاحم ويعقد الشَمل الوطني”.واضاف، ان “تيارنا تابع الآلية التي اعتمدها رئيس […]

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