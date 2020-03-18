بيان تيار الحكمة حول رفض ترشيح الزرفي

2020/03/18 | 09:24 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) صدق الله العلي العظيم في الوقت الذي يؤكد تيار الحكمة الوطني حرصه الكامل على تجاوز المنعطف الذي تشهده البلاد […]

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