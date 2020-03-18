امانة بغداد تواكب الامطار في العاصمة

2020/03/18 | 09:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت أمانة بغداد عن استمرار كوادرها بالاستنفار ومنذ مساء امس الثلاثاء.وقال بيان للامانة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاربعاء، ان “كوادر الامانة مستنفردة جهودها لمواكبة هطول الأمطار التي من المتوقع ان تستمر لساعات أخرى مقبلة”.

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