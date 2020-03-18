سيدة ايرانية عمرها 103 اعوام تتعافى من فيروس كورونا

2020/03/18 | 09:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعافت سيدة ايرانية عجوز عمرها 103 اعوام من محافظة سمنان /شمال شرق ايران / من اصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقال رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة سمنان نويد دانائي، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء “ارنا”، الثلاثاء، ان هذه السيدة البالغة من العمر 103 اعوام خرجت من المستشفى بعد رقودها فيه لفترة اسبوع […]

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