2020/03/18 | 09:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يبدي دعما للزرفي ويتعهد عبر تغريدة له بدعمه ” امريكيا ودوليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 09:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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