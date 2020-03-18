18 مليون إيراني يشاركون بحملة الفحص من فيروس كورونا

2020/03/18 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد مساعد الشؤون الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا، رئيسي، مشاركة اكثر من 18 مليون شخص في البلاد، في حملة فحص اطلقتها الوزارة لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيسي في تصريح صحفي، إن "نحو 18 مليونا و 300 الف شخص شاركوا في مشروع لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من ضمنهم 13 مليونا عن طريق الوحدات الصحية و 5 ملايين عن طريق الموقع الالكتروني salamat.gov.ir ".

واضاف أن "هذا الاجراء نفذ في 37 الف مركز صحي في انحاء البلاد واضاف، ان من بين 45 الفا احيلوا الى الطبيب من هؤلاء كان نحو 29 الفا منهم بحاجة الى الاستراحة في المنزل ومن بين 4500 شخص احيلوا الى المستشفى تم ارقاد 2200 منهم فيما تمت معالجة البقية ميدانيا".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، أن المملكة المتحدة حققت تقدما كبيرا في تركيب لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه قد يكون جاهزا في ربيع 2021.

وقال فالانس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الث

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاربعاء، تسجيل أول وفاة في بلاده بفيروس كورونا المستجد، وأن المصاب المتوفي عمره 89 سنة.

وقال الوزير التركي، إن "الفيروس انتقل إلى المتوفى عن طريق موظف لديه زار الصين مؤخرا&q

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1000 إصابة بكورونا منذ صباح اليوم ليصل إجمالي الحالات إلى 5613.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن مدينة نيويورك هي بؤرة تفشي كورونا في الولايات المت

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