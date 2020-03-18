بريطانيا تعلن إحراز ’’تقدم كبير’’ باكتشاف لقاح كورونا وتحدد موعد الاستخدام الجماعي

2020/03/18 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المستشار العلمي للحكومة البريطانية، باتريك فالانس، أن المملكة المتحدة حققت تقدما كبيرا في تركيب لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، معتبرا أنه قد يكون جاهزا في ربيع 2021.

وقال فالانس، في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ومستشار الخزانة، ريشي سوناك: "فيما يخص موضوع اللقاحات، فإنها تمثل الرد على كل ذلك، والتقدم الذي تم تحقيقه ملموس".

وأوضح، تعليقا على مدة إنجاز عملية وضع اللقاح: "منذ 3 أو 4 سنوات فقط الرد الطبيعي على هذا السؤال كان أن إعداد اللقاح سيتطلب 20 عاما، لكن الآن هناك لقاحا في المملكة المتحدة يمكن أن يتم استخدامه في الاختبارات السريرية الأولى في شهر أبريل".

وأردف المستشار العلمي للحكومة البريطانية: "لا أزال أعتقد أننا سنكون محظوظين حال حصولنا على لقاح متاح للاستخدام الجماعي بعد عام من بدء هذه العملية، وهذا الأمر سيكون غير عادي، لكن ثمة تقدم".

وتعمل عدة دول حاليا على إعداد لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر 2019 وأصاب 200 ألف شخص على الأقل في نحو 150 دولة.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة عن بدء الاختبارات السريرية للقاح تعمل عليه، فيما أكدت الصين أنها تطور حاليا 8 لقاحات مختلفة، وسمحت رسميا ببدء الاختبارات السريرية الأولى.

بغداد اليوم- متابعة

أكد مساعد الشؤون الصحية بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا، رئيسي، مشاركة اكثر من 18 مليون شخص في البلاد، في حملة فحص اطلقتها الوزارة لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال رئيسي في تصريح صحفي

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الاربعاء، تسجيل أول وفاة في بلاده بفيروس كورونا المستجد، وأن المصاب المتوفي عمره 89 سنة.

وقال الوزير التركي، إن "الفيروس انتقل إلى المتوفى عن طريق موظف لديه زار الصين مؤخرا&q

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1000 إصابة بكورونا منذ صباح اليوم ليصل إجمالي الحالات إلى 5613.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن مدينة نيويورك هي بؤرة تفشي كورونا في الولايات المت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بريطانيا تعلن إحراز ’’تقدم كبير’’ باكتشاف لقاح كورونا وتحدد موعد الاستخدام الجماعي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بريطانيا تعلن إحراز ’’تقدم كبير’’ باكتشاف لقاح كورونا وتحدد موعد الاستخدام الجماعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).