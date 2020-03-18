2020/03/18 | 09:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة العتبة الحسينية، اليوم الأربعاء، عن إحتمالية قيام الجيش الأمريكي بقصف مطار كربلاء الدولي بأسلحة جرثومية.وذكرت الإدارة في تصريح تابعته وكالة النبأ للأخبار، انه “نتواصل مع عدد من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية تبحث إحتمالية وجود أسلحة جرثومية بقصف مطار كربلاء) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الحسينية تبحث إحتمالية وجود أسلحة جرثومية بقصف مطار كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).