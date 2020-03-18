نواب في البرلمان البريطاني يدعون الإمارات لوقف الإتجار بالبشر

2020/03/18 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان نواب في البرلمان البريطاني، الإتجار بالبشر في الإمارات، ودعوا حكومة بلدهم إلى الضغط عليها لوقف تلك الممارسات.جاء ذلك، في عريضة طالبوا من خلالها، الإمارات بالوقف الفوري لهذه الأعمال وتقديم تعويضات للضحايا.كما طالبت العريضة الحكومة البريطانية بالضغط على أبوظبي لوقف هذه الانتهاكات، وحثها على التأكد من أن أي اتفاقات تجارية مستقبلية يجب أن […]

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