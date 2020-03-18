خبير: الزرفي قد يمنح أمريكا تطمينات لبقاء قواتها في العراق

2020/03/18 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المحلل السياسي، علي الوائلي، الاربعاء، من تحركات اميركية مرتقبة في ظل تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا الى ان التحركات بدأت منذ اسابيع بهدف زيادة عدد القوات الامريكية داخل العراق، خاصة ان الزرفي يحمل الجنسية الاميركية وقد يمنح واشنطن تطمينات لابقاء قواتها.وقال الوائلي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “واشنطن قد كسبت […]

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