خبيرة اقتصادية لـ “العهد نيوز” : كان الاجدر بالحكومة ان تعلن موازنة طوارئ لمواجهة كورونا

2020/03/18 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص رأت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، انه كان الأجدر بالحكومة العراقية ان تعلن عن موازنة طوارىء وتسخر كل قابلياتها لمواجهة كورونا.وقالت سميسم لـ “العهد نيوز”، ان “هذه هي الفرصة الاخيرة التي خسرتها الحكومة، اذ ان في كل العالم الان تواجه الحكومات كرونا الا العراق”.

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