في ديالى.. انهيار منزل اسرة نازحة ووفاة خمسة من افرادها بسبب الامطار

2020/03/18 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى أعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاربعاء، عن وفاة خمسة من افراد اسرة نازحة بانهيار منزلهم بسبب الامطار غرب المحافظة.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، إن “خمسة من افراد اسرة نازحة في منطقة الكاطون(5كم غرب بعقوبة) انهار بسبب الامطار ما ادى الى وفاة 5 من افراد الاسرة وانقاذ طفلتين”.واضاف الحيالي، […]

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