حجز 27 عجلة في إقليم كردستان لخرقها قرار حظر التجوال

2020/03/18 | 09:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة مرور محافظة اربيل ، الاربعاء، عن حجز 27 عجلة جديدة لخرقها قرار فرض حظر التجوال.وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مفارز المرور والاسايش والشرطة وقوات الزيرفاني صادرت 124 اجازة سوق وسنوية”.واضاف حاجي، انها “حجزت 27 عجلة و12 دراجة نارية لخرقها قرار حظر التجوال”

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