2020/03/18 | 09:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل خمسة من أفراد عائلة عراقية نازحة، الأربعاء، بعد انهيار منزلهم في منطقة المفرق في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد، فيما نجت طفلتان من الحادث.

وقال الطبيب أحمد ياسين، من مستشفى بعقوبة التعليمي إن "قوة من الشرطة أنقذت طفلتين إحداهما في الرابعة من عمرها والثانية بعمر أقل من عامين بعد انهيار منزلهما في منطقة "الحواسم" في المفرق ببعقوبة".

يبلغ عمر الطفلة الصغيرة أقل من عامين

وأضاف ياسين لموقع "الحرة" أن "الشرطة جلبت جثامين باقي أفراد العائلة وهم إمرأة عجوز هي جدة الأطفال، وأمهم، وفتاة في الخامسة عشر تقريبا من العمر، وطفل في الرابعة عشر تقريبا، وطفل آخر، وقد توفوا نتيجة سقوط المنزل عليهم".

ونقل ياسين عن الشرطة قولهم إن "العائلة نازحة بسبب الأوضاع الأمنية في منطقة كلار، شرق ديالى، وهم يعيشون في منزل متهالك في الأحياء العشوائية (الحواسم) في مدينة بعقوبة".

وأشار ياسين إلى أن "الحالة الجسدية للطفلتين مستقرة".

وتعيش مئات العائلات العراقية التي نزحت من مناطق التوترات الأمنية والمعارك مع داعش، في ظروف سيئة عادة، سواء في مخيمات النزوح، أو في مناطق بنيت عشوائيا من قبل النازحين للسكن فيها.

وتفتقر المناطق العشوائية، وتعرف محليا بـ"الحواسم" إلى الخدمات، كما أن أغلب منازلها بنيت من قبل أصحابها بطرق غير صحيحة.

وشهد العراق تساقط أمطار غزيرة في بعض مناطقه خلال اليومين الماضيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نساء وأطفال.. مقتل خمسة من عائلة نازحة بانهيار منزلهم شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نساء وأطفال.. مقتل خمسة من عائلة نازحة بانهيار منزلهم شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).